Markotić potvrdila: Mijenjat će se strategija cijepljenja; kaže i da je gripa tu ali...

Komentirajući rezultate istraživanja o učinkovitosti cjepiva, koje je provedeno na Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", gošća Dnevnika, ravnateljica Klinike "Dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić, rekla je da su to još uvijek preliminarna istraživanja, jer se drugom dozom treba cijepiti još oko 200 ljudi, ali prvi rezultati upućuju na to da se s drugom dozom dobiva veća količina antitijela koja štite

Zanimljivo je da su žene stvorile veću razinu antitijela od muškaraca. Vidjeli smo da je za one koji su preboljeli COVID dovoljna jedna doza. Druga doza nije dala neko povišenje razine antitijela, pa ako se rezultati potvrde i u drugim istraživanjima, vjerojatno ćemo onima koji su preboljeli COVID-19 moći dati još jednu dozu. Kod djelatnika koji su bolesti preboljeli u listopadu, studenom i prosincu razina antitijela se održavala. Istraživanje se provelo na Pfizerovom cjepivu, a vjerujemo da će, će slične rezultate dati i istraživanje na cjepivu Astrazenece, rekla je za HRT .

U znanosti se, kazala je, uvijek pričekaju slična istraživanja, a vjerojatno je da će se strategija cijepljenja mijenjati u smislu da oni koji su preboljeli COVID-19 dobiju jednu dozu.

Kazala je da je još uvijek niska procijepljenost, pa je teško zaključiti štite li i koliko postojeća cjepiva od mutiranih sojeva koronavirusa. Južnoafrički soj nije toliko raširen u Europi, a to je soj za koji se pretpostavlja da bi od njega cjepiva nešto slabije štitila. Za sada se mogu napraviti neutralizacijski testovi in vitro u pokusima u laboratorijima gdje se može steći neko saznanje koliko postojeća cjepiva štite. To bi bilo jedino realno procijeniti kada bi se "mutanti" proširili u Izraelu, gdje je cijepljeno preko 50 posto stanovništva. Europske zemlje su zaključile da je značajno pala smrtnost u domovima i među starijom populacijom, ističe.