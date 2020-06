Markotić podsjetila na tri zlatna pravila: Distanca, higijena, izbjegavanje bliskog kontakta

Mislim da držimo stvari pod kontrolom, bilo je više ovakvih situacija do sada, kaže Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' koja je otkriva koje su nove odluke pred Nacionalnim stožerom civilne zaštite zbog porasta broja novooboljelih

'Prema tome, neka situacija koju sad pratimo ukazuje na to da je situacija trenutno bolja nego u vrijeme kad smo imali teže oblike bolesti uz isti takav broj oboljelih. No to nije nešto za što se trebamo čvrsto hvatati. Bitno je i ono što javnost treba znati je da se treba držati ta tri zlatna pravila, distanca, higijena, izbjegavanje bliskog kontakta i onda u okviru toga možemo sve dobro zaustaviti, kao što smo do sada, bili smo gotovo mjesec dana na jednom izvrsnom rezultatu, a i prije toga smo sve držali jako dobro pod kontrolom.', ističe šefica Klinike za infektivne bolesti.

Markotić je ponovila kako je prema definiciji Europskog centra za kontrolu bolesti, koju je preuzela i Hrvatska, bliski kontakt znači ako ste sa zaraženom osobom boravili više od 15 minuta licem u lice na razmaku manjem od dva metra ili ako ste sa zaraženom osobom boravili u zatvorenom prostoru više od 15 minuta, naravno ako nemate zaštitnu opremu ili slično.

'Dakle, vrlo jednostavna definicija, vrlo jeftine metode kojih se lako držati. Vidjeli smo da su naši ljudi to izvrsno izveli, vidim i sad da se vraćaju toj odgovornosti i da se masa ljudi sve više trudi da ipak održi te mjere jer su one do sada doista bile uspješne, važne su i jednostavne.', kaže Markotić.

Dodala je kako se pravila moraju poštovati i unutar narodnjačkih klubova koji su postali nova žarišta.

'Na svim prostorima, bili to klubovi, bilo drugi zatvoreni prostori mora se držati određena distanca, dezinfekcija, u nekakvim restoranima i slično osoblje treba imati rukavice, dezinficijense, dakle jedne te iste mjere koje konstantno propagiramo i koje doista zadovoljavaju potrebe sprečavanj širenja virusa. Ljudi moraju sami procijeniti situaciju, biti odgovorni, ne ulaziti na mjesta na kojima se čini da se ljudi ne drže mjera, dakle ugrožavaju sami sebe i druge. Ako vidite da je negdje gužva nećete ući tamo, nećete ugrožavati sebe, a onda proširiti na nekog svog.', poručuje Markotić.