Markotić odgovorila teoretičarama zavjere: Nema dokaza da je virus nastao u laboratoriju

'Postupno su mjere popuštane i prateći iz tjedna u tjedan situaciju ona je bila dobra. Unatoč popuštanju mjera činilo se da ćemo uspjeti držati te brojeve pod kontrolom, što i i dalje jest, iako su brojevi povećani. Mislim da je uglavnom svima nama bilo dosta nekakvih mjera, ograničenja, činilo se ljudima da je virus negdje otišao, da se možemo opustiti. Mislim da je to bio rezultat opuštanja', komentira je Alemka Markotić , ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević gostujući u emisiji Pressing N1 Televizije kako nije došlo do jenjavanja epidemije iako se to očekivalo tijekom ljeta.

Dodala je kako u bolnici nemaju niti jednu osobu na respiratoru, ali je nekoliko težih pacijenata.

'Prati se situacija, cijeli svijet se počeo otvarati, nije to samo Hrvatska. I pokušava se naći suživot s virusom, puno toga smo naučili i vidjelo se da virus nema namjeru tek tako otići i da jednostavne mjere - ako se prakticiraju - mogu značajno reducirati prijenos virusa', rekla je Markotić.

Dodala je kako se pošlo od hipoteze da bi u ljetnim mjesecima trebala biti lakša situacija što i je zasada.

'Ne samo kod nas, nego i u nekim drugim zapadnim zemljama. Ono što se vidjelo jest da je s nekakvim toplijim danima, bolja klinička slika, manja smrtnost i to se može povezati s tim što ljudi više borave na otvorenom. Da se prozračuje više. Često je kod virusnih infekcija čimbenik i ako dobijete veću količinu virusa.', objasnila je.

Upitana je kako neki nemaju simptome, a neki umru, odgovorila je kako to nije svojstvo samo ovog virusa. Dodala je da postoji i gripa s manjim ili nikakvim simptomima.

'Vi ćete i kod ebole naći jedan postotak ljudi kod kojih nije bilo simptoma. Kasnije se otkrije da su bili zaraženi', rekla je Markotić gostujući na N1 Televiziji.

Istaknula je da sve ovisi o stanju organizma, odnosno o drugim kroničnim bolestima poput dijabetesa i drugih bolesti. Jedan od rizičnih čimbenika je i pretilost. Rekla je da je pušenje rizični faktor koje smanjuje prirodnu otpornost sluznice.

Obratila se teoretičarima zavjere.

'To uvijek postoji jedan postotak ljudi koji u svemu vide urotu. Nema dokaza da je virus nastao u laboratoriju. Najveći bioterorist je priroda, to što može priroda, čovjeku trebaju godine rada. Mi sebe precjenjujemo. Mi možemo svašta kreirati i utjecati, ali ne možete znati da ćete napraviti neki organizam koji će izazivati teže oblike. Nema dokaza da je ovo nastalo u kineskim laboratorijima', rekla je Markotić. Kaže da današnja znanost može detektirati umjetno proizvedene viruse, a to se nije dogodilo.

Dodala je kako su u ispitivanju osim 150 cjepiva i brojni lijekovi.

'Jučer su došle jako dobre vijesti objavljene u prestižnom medicinskom časopisu, to je cjepivo iz SAD-a. Objavili su prvu fazu, ispitivali su 45 ljudi, tri različite doze cjepiva. Ono što je bitno, najvažnije je da vidite je li nešto škodljivo. Rezultati su vrlo ohrabrujući. Manje doze nisu izazvale značajne reakcije. Nakon docjepljivanja te su reakcije bile malo izraženije, ali opasnih nuspojava nije bilo. To je bio pokazatelj da se dobro reagira na to cjepivo', rekla je Markotić dodajući kako je druga dobra stvar da je količina antitijela kod cijepljenih bila skoro dva puta viša nego kod ljudi koji su preboljeli bolest prirodnim putem.