Markotić: Kršenje samoizolacije je bioterorizam

Ravnateljica Klinike za infektivne bolest Dr. Fran Mihaljević, Alemka Markotić kazala je, gostujući u Dnevniku Nove TV, da svi koji su zdravi i žele boraviti u svojim vikendicama i pridržavati se mjera, to mogu, ali i da ako ih ne drže i na najudaljenijem otoku to može biti opasno

O uvođenju strožih mjera, poput policijskog sata, Markotić kaže da će se sve mjere poduzimati prateći situaciju. Za one koji krše mjere samoizolacije ima jasnu poruku.

"Možda sam bila preblaga kad sam rekla da je to kao da pucate iz pištolja, sad ću biti oštrija, to je kao da u trgovačkom centru pucate iz puške, to je terorizam. U ovom slučaju bioterorizam", kaže Markotić.