Markotić: 'Bilo bi šteta dobiti virus, a cjepivo je nadomak ruke'. Komentirala i popuštanje mjera

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljeviću Zagrebu, izjavila je u Intervjuu tjedna, emisiji Hrvatskog radija, da se koronavirus u proteklih godinu dana jako raširio po cijelom svijetu. Govorila je i o epidemiološkoj situaciji u Sisačko-moslavačkoj županiji nakon potresa, cijepljenju, mutantima virusa i epidemiološkim mjerama

Markotić je istaknula da pada broj oboljelih i da to puno znači i za bolesnike jer mogu dobiti bolju skrb, ali i za zdravstvene djelatnike koji su bili pod velikim pritiskom. Napominje da su još uvijek zimski mjeseci te da još najmanje treba do početka ožujka da vrijeme bude nešto toplije jer je ovo vrijeme koje pogoduje kapljičnim bolestima.

Naglasila je da je mnogo faktora koji utječu na širenje virusa, ali i da se određenje promjene događaju i u njemu. Važni su i naseljenost određenih područja i starost osoba koje su izložene infekcijama.

'S druge strane svjedočimo da dok je situacija jako teška nitko ne propituje mjere. Onog trenutka kada se vidi da situacija popušta i pada broj inficiranih i broj umrlih, odmah se počnu propitkivati i mjere i oni koji donose mjere. Vidjeli smo i u drugim državama koje su si dopustile malo više opuštanja da je situacija ponovno loša, uz prodor virusa koji se brzo širi, kazala je i dodala da je u mentalitetu ljudi vidljivo i to da su spremni na opuštanje čim vide da je situacija nešto bolja. Postoje određene struke, djelatnosti, koje su nažalost više pogođene ovim zatvaranjem. Jedan dio njih je uspio naći alternativu da na neki način, ako ništa, preživi, a jedan dio ne uspijeva', kaže Markotić i dodaje kako nema ništa što nema svoju cijenu.

'I kada uzimate lijek, on će vas u većini slučajeva izliječiti i zaštititi. Ali može imati i nuspojave, štetna djelovanja. Pa čak i kada znate da određeni lijek ima veća štetna djelovanja, uzet ćete ga jer će vam on spasiti život, a pristajete na onaj dio gdje će taj lijek izazvati neke posljedice po vas, koje mogu biti možda i trajne', kazala je. Na pitanje hoće li i cijela veljača biti pod restrikcijama, Markotić je kazala da se situacija prati, a mjere nisu zacementirane.

'Sve ono što se bude moglo i pokušalo postepeno otpuštati, kao što smo radili i u onom prvom valu, sigurno će se činiti i sada. Sada imamo jedino dodatni problem jer je puno toga više. Virus se u ovih godinu dana jako raširio po cijelom svijetu. Drugo, kako mi njemu stvaramo prepreke, tako i on nalazi svoje nove puteve u promjenama i genetskim. Nalazi način kako da se brže širi. To je jedna igra između nas i virusa koja traj, izjavila je.

Hrvatska nije otok

Govoreći o incidenciji Markotić je rekla da je Hrvatska među državama koje nisu inzistirale na tzv. semaforu. Napomenula je i da Hrvatska nije otok te da je nama važno i kakva je situacija u Austriji, BiH, Sloveniji...

'Važno je i koje je doba godine, hoćemo li imati turiste, hoćemo li na putovanje, jesu li neki blagdani, jesu li nekakve aktivnosti gdje će ljudi biti mobilniji. Mobilnost je ta koja jako pogoduje širenju virusa. To su one nijanse gdje nekad pokušavate biti bolji, nekad uspijete, nekad niste baš 100% najbolji. Nema toga tko je u ovih godinu dana bio savršen. Vidjeli ste da smo mi jedno vrijeme bili među najboljima na svijetu, a onda jedno kratko razdoblje među skoro najlošijima. Isto to doživljava i većina drugih država. Ima nažalost i onih koji su stalno jako loši i onih koji više manje zbog nekih demografskih i socijalnih karakteristika se drže dobro'.

Markotić razumije da je vrlo teško živjeti u neizvjesnosti. Naglašava je 'iznimno optimistično što postoji cjepivo'.

'Bilo bi šteta sada dobiti virus, biti teško bolestan, i ne daj Bože umrijeti, a cjepivo je tu, nadomak ruke. Ako ova dinamika isporuke cjepiva bude dovoljno brza, vidi se nekakav kraj, koji opet ovisi dok se ne vidi koliko će se ljudi držati cijepljenja i koliko će to prihvatiti. S druge strane, možemo obećati da će 1. ožujka biti ukidanje mjera, a onda se dogode situacije koje to demantiraju i to jednostavno ne možete ispuniti. Ne znam što je veća muka. Oboje je muka - čekati i ne vidjeti koji će to datum biti, kad ćeš malo prodisati i lakše živjeti. Ili imati jedno obećanje, a doživjeti teško razočarenje', izjavila je Alemka Markotić. Ponovila je da dosta ljudi ne mogu na duge staze trpjeti sadašnju situaciju, da je svima dosta svega, ali da jednostavno moramo naći način da izdržimo.

Potresom pogođena područja

Govorila je i o epidemiološkoj situaciji u Sisačko-moslavačkoj županiji nakon potresa i podsjetila da nakon potresa u Zagrebu u ožujku u glavni grad nije mnogo ljudi dolazilo iz svih dijelova Hrvatske kao što je to slučaj s Banovinom.