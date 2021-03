Markić o tome bira li stranu između premijera i predsjednika: Kad bi se to desilo, to bi bio moj posljednji radni dan

Ravnatelj SOA-e Daniel Markić u srijedu je u Saboru podnio izvještaj o svom radu, a potom je otkrio čime se tajna služba trenutno bavi i je li se cijepio.

Markić je za Dnevnik Nove TV kazao da prate cijeli niz određenih pojava, kao što je terorizam, ekstremizam i dr. teme, vezane za naše susjedstvo.

Radikalizam i govor mržnje su tema za zabrinutost, no SOA ih budno prati.

'SOA prati sve vrste ekstremizma - politički, desni, lijevi, vjerski, tu ne pratimo razliku, kao što smo vidjeli u prošloj godini imali smo novu pojavu desnog ekstremizma, to smo znali da će doći do toga, jer smo vidjeli u drugim zemljama EU, i to je sad prisutno u Hrvatskoj", rekao je Markić.