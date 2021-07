Marić: Snižavanje opće stope PDV-a nije u programu ove Vlade

Ugostitelji su ostali kratkih rukava. Ministar financija Zdravko Marić nije prihvatio njihove zahtjeve za poreznim rasterećenjem

Upitan o kojem se iznosu radi na godišnjoj razini kazao je da je okvirno u pitanju gotovo pola milijarde kuna.



'Sada podaci s kojima raspolažemo u proteklih godinu dana, sigurno da je panedemija upravo na sektor ugostiteljstva imala značajniji udio međutim, znate da je sektor ugostiteljstva od prvog dana prepoznat u našim mjerama. I u onom trenutku kad je bilo horizontalno za sve sektore, a do dana današnjeg ugostiteljstvo je jedan od onih rijetkih koji je primatelj mjera kako očuvanja radnih mjesta, tako i pokrivanja fiksnih troškova', naveo je ministar.

Upitan je li smanjenje opće stope PDV-a uoće tema s obzriom da se o tome pričalo i u prošlom mandatu ove Vlade kazao je da to trenutno nije u programu Vlade.



'Podsjetit ću bilo je snižavanje stope poreza na dohodak, poglavito za mlade, znate da je to sve stupilo na snagu i da je to već konzumirano. Mladi tome mogu posvjedočiti, rekao bih i da su ugodno iznenađeni bili s povratima poreza. Ono što slijedi kad se stvore uvjeti za to je u programu Vlade zapisano i da snižavanje PDV-a ide općenito na svu hranu, ali vidjet ćemo kada i na koji način ćemo to provesti', zaključio je Marić.