NA INTENZIVNOJ JE

Napadnuti učenik je pri svijesti: Iz bolnice otkrili nove detalje o njegovom stanju

I.K./Hina

12.09.2026 u 15:08

Očevid nakon napada u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu
Očevid nakon napada u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Učenik koji je u petak teško ozlijeđen u napadu nožem u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu i dalje se nalazi u Jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo zdravstveno stanje je stabilno i dječak je pri svijesti, izvijestili su u subotu iz te bolnice.

Ozlijeđeni učenik, koji je jučer nakon incidenta u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu zaprimljen u KBC Zagreb, i dalje se nalazi u Jedinici intenzivnog liječenja. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, pri svijesti je te je pod kontinuiranim nadzorom i intenzivnom skrbi liječničkog i medicinskog tima KBC-a Zagreb.

U ovom trenutku prioritet je daljnja zdravstvena skrb i oporavak djeteta. Liječnički tim KBC-a Zagreb poduzima sve potrebne mjere i postupke u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, priopćili su iz KBC Zagreb.

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Ravnatelj te bolnice Fran Borovečki u petak je izjavio kako je bolnica zaprimila teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području prsišta i abdomena, s ozljedama koje se mogu karakterizirati kao životno opasne.

Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole
  • Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole
  • Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole
  • Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole
  • Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole
  • Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole
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Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL

U Elektrotehničkoj školi u zagrebačkoj Konavoskoj ulici učenik je jučer ujutro oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole, nakon čega je uhićen.

Iz KBC Sestre milosrdnice ranije danas su izvijestili kako je stanje pacijentice koja je jučer ozlijeđena u tom napadu stabilno i oporavak teče prema planu.

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