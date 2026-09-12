Napadnuti učenik je pri svijesti: Iz bolnice otkrili nove detalje o njegovom stanju

Ozlijeđeni učenik, koji je jučer nakon incidenta u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu zaprimljen u KBC Zagreb, i dalje se nalazi u Jedinici intenzivnog liječenja. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, pri svijesti je te je pod kontinuiranim nadzorom i intenzivnom skrbi liječničkog i medicinskog tima KBC-a Zagreb.

U ovom trenutku prioritet je daljnja zdravstvena skrb i oporavak djeteta. Liječnički tim KBC-a Zagreb poduzima sve potrebne mjere i postupke u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, priopćili su iz KBC Zagreb.