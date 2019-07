Mali izgledi da BiH izruči Mamića Hrvatskoj

Mali su izgledi da će bivši Dinamov čelnik Zdravko Mamić biti izručen Hrvatskoj iz Bosne i Hercegovine, nakon što su tužitelji susjedne države u utorak u Sarajevu istaknuli da to ne bi bilo zakonito

Mamić, koji je pobjegao u BiH i boravi u Međugorju, po izlasku iz suda nije davao izjave. No na ročištu se, kao i njegov bosanskohercegovački odvjetnik Zdravko Rajić, usprotivio izručenju.

No, o Sessi je ipak odlučio progovoriti. "Ali jedan od tih šest sudaca je korumpirani predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa, poručujem mu je da je nepošten, pokvaren korumpirani sudac koji je ruglo i nije zaslužio da bude predsjednik Vrhovnog suda", rekao je Mamić.

Uoči ročišta, bivši čelnik Dinama žestoko je napao predsjednika hrvatskog Vrhovnog suda Đuru Sessu optuživši ga da je "pokvaren i korumpiran" i da za to ima dokaze.

On je od suda zatražio ukidanje mjera za Mamića koji je do okončanja postupka predao putne isprave i mora se redovito javljati policiji u Čitluku.

"Toliko je drzak, a on i ja znamo da je korumpiran i naravno da ću to bez problema dokazati kada se stvore uvjeti za to. Predlažem mu da se obojica podvrgnemo detektoru laži. I još je toliko drzak da na uglednog odvjetnika poziva Hrvatsku odvjetničku komoru. Za ostale neću reći jer moram čuvati artiljeriju", dodao je.

Hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković zatražio je početkom lipnja Mamićevo izručenje nakon što je protiv njega potvrđena nova optužnica pred Županijskim sudom u Osijeku kojom se zajedno s još šestoricom osumnjičenika tereti za nanošenje financijske štete Dinamu za oko 200 milijuna kuna.

Mamić je prošle godine u drugome predmetu u Hrvatskoj nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja 116 milijuna kuna iz Dinama.

Uoči izricanja te presude osječkoga suda u proljeće 2018., Mamić je pobjegao u BiH čije državljanstvo također posjeduje i od tada boravi u Međugorju.