Malenica: Vladajuća većina razgovarala o proceduri izbora državnog odvjetnika

Vlada će to dostaviti Hrvatskom saboru, Odbor za pravosuđe će dati mišljenje i nakon toga će Vlada predložiti svog kandidata, izvijestio je ministar pravosuđa i uprave Malenica u utorak na konferenciji za novinare nakon sastanka, no nije mogao precizirati kada bi to moglo biti.

Malenica je odgovorio novinarima kako ne vidi razloga zašto programi kandidata za glavnog državnog odvjetnika ne bi mogli biti već objavljeni, te dodao kako bi ih mogao objaviti saborski Odbor za pravosuđe.