Makarani prosvjedovali zbog planirane prodaje zemljišta za izgradnju hotela

Zbog planirane prodaje čestice zemljišta za izgradnju hotela na Osejavi, u nedjelju je ispred zgrade ureda Grada u Makarskoj održan prosvjed građana pod nazivom "Svi za Osejavu"
Prosvjedu se odazvao veliki broj Makarana, ali i iz susjednih mjesta, koji su zajednički izrazili žestoko protivljenje devastaciji tog jedinstvenog prirodnog i kulturnog područja. Poručili su da Osejava nije na prodaju i da je ne daju na prodaju, navodi se u priopćenju Grada Makarske.
Makarski gradonačelnik Zoran Paunović poručuje da Osejavu neće dati investitorima jer mora ostati njima i njihovoj djeci naglasivši da nitko nije protiv investitora, no ne može biti gradnje na štetu građana. Podsjetio je da se Grad još od 2021. godine protivi izdvajanju i cijepanju sporne čestice, no sada Županija odlučuje tu česticu prepustiti u ruke investitorima.
"Ništa još nije gotovo, povlačenjem ove točke samo kupujemo vrijeme, jer oni je uvijek mogu vratiti. Svi zajedno sljedeće četiri godine moramo paziti i štititi taj komadić raja", istaknula je županijska vijećnica Viki Puharić.
Županijska skupština je zakazana za ponedjeljak do kada treba pričekati i vidjeti hoće li točka o davanju na javnu dražbu 1.135 m² šumskog područja zaista biti uklonjena s dnevnog reda, kako je i najavljeno.
"Nije bitno odakle ste, kad ste došli u Makarsku, bitno je da ju volite. Osejava su pluća grada i moraju ostati zelena. Nećemo dopustiti gradnju hotela na čestici za koju se danas borimo", poručila je Gordana Muhtić, predsjednica Gradskog vijeća Makarske.
Najavljeni projekt hotela na Osejavi, upozoravaju iz Grada, još je jedan u nizu pokušaja da se najvrjedniji prostori Makarske stave u službu profita pojedinaca. Smatraju da je današnje javno okupljanje jasno pokazalo da građani Makarske traže konačno uvođenje zakonskih ograničenja kojima bi se onemogućila gradnja megalomanskih hotela na zelenim površinama i u zaštićenim područjima.