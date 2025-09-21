Makarani prosvjedovali zbog planirane prodaje zemljišta za izgradnju hotela

Zbog planirane prodaje čestice zemljišta za izgradnju hotela na Osejavi, u nedjelju je ispred zgrade ureda Grada u Makarskoj održan prosvjed građana pod nazivom "Svi za Osejavu"

Prosvjedu se odazvao veliki broj Makarana, ali i iz susjednih mjesta, koji su zajednički izrazili žestoko protivljenje devastaciji tog jedinstvenog prirodnog i kulturnog područja. Poručili su da Osejava nije na prodaju i da je ne daju na prodaju, navodi se u priopćenju Grada Makarske. Makarski gradonačelnik Zoran Paunović poručuje da Osejavu neće dati investitorima jer mora ostati njima i njihovoj djeci naglasivši da nitko nije protiv investitora, no ne može biti gradnje na štetu građana. Podsjetio je da se Grad još od 2021. godine protivi izdvajanju i cijepanju sporne čestice, no sada Županija odlučuje tu česticu prepustiti u ruke investitorima.

"Ništa još nije gotovo, povlačenjem ove točke samo kupujemo vrijeme, jer oni je uvijek mogu vratiti. Svi zajedno sljedeće četiri godine moramo paziti i štititi taj komadić raja", istaknula je županijska vijećnica Viki Puharić. Županijska skupština je zakazana za ponedjeljak do kada treba pričekati i vidjeti hoće li točka o davanju na javnu dražbu 1.135 m² šumskog područja zaista biti uklonjena s dnevnog reda, kako je i najavljeno.

Prosvjed 'Svi za Osejavu' u Makarskoj Izvor: Cropix / Autor: Jakov Prkić







+3 Prosvjed 'Svi za Osejavu' u Makarskoj Izvor: Cropix / Autor: Jakov Prkić