Mađari odbili Trumpov zahtjev saveznicima NATO-a: To zvuči kao lijep san, ali oni su fanatici

Mađarska se neće odreći ruskih energenata, izjavio je ministar vanjskih poslova u razgovoru za Guardian, unatoč zahtjevu Bijele kuće upućenom saveznicima NATO-a da prestanu kupovati rusku naftu

Ministar vanjskih poslova Mađarske kaže da je dobivanje opskrbe energijom negdje drugdje „lijep san“, dok zapadnoeuropske dužnosnike opisuje kao „fanatike“. Donald Trump zatražio je od Europe da zaustavi uvoz ruske nafte, no u intervjuu na marginama 80. zasjedanja Opće skupštine UN-a Péter Szijjártó izjavio je: „Ne možemo osigurati stabilnu opskrbu energijom za svoju zemlju bez ruskih izvora nafte i plina.“ Dodao je i da „razumije“ Trumpov stav, prenosi Guardian. „Za nas je opskrba energijom isključivo fizičko pitanje“, rekao je. „Može biti lijepo sanjati o kupnji nafte i plina negdje drugdje, ali mi možemo kupovati samo ondje gdje imamo infrastrukturu. A kad pogledate stvarnu infrastrukturu, jasno je da je bez ruskih zaliha nemoguće osigurati sigurnu opskrbu naše zemlje.“

Trump najavio nove sankcije Rusiji Szijjártóove izjave uslijedile su nakon što je Trump najavio nove sankcije Rusiji, uvjetujući ih time da NATO zemlje prestanu koristiti ruske energente. „Spreman sam uvesti velike sankcije Rusiji kada se sve zemlje NATO-a slože i počnu činiti isto - i kada sve zemlje NATO-a PRESTANU KUPOVATI NAFTU OD RUSIJE“, poručio je Trump prošlog tjedna na svojoj platformi Truth Social. Njegov zahtjev došao je nakon niza rokova postavljenih Moskvi za napredak u završetku rata u Ukrajini, rokova koji su prošli bez konkretnih poteza. Neki saveznici doveli su u pitanje je li Trump doista odlučan pojačati pritisak na Vladimira Putina ili samo prebacuje odgovornost na Europu.

MOL Grupa uvozi pet milijuna tona nafte Mađarska državna kompanija MOL Grupa godišnje uvozi oko pet milijuna tona nafte putem naftovoda Družba, kojim opskrbljuje rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj. Upravo su te dvije zemlje pokazale najviše otpora pozivima da se obustavi uvoz energije iz Rusije. Premijer Viktor Orbán jedan je od Trumpovih najbližih političkih saveznika u Europi i često ga hvali. Orbán je, istodobno, oštro kritizirao Ukrajinu, dok je zadržao srdačne odnose s Kremljem. Prema pisanju Bloomberga, Europska unija razmatra trgovinska ograničenja koja bi mogla smanjiti ili u potpunosti zaustaviti isporuke nafte kroz Družbu. Takva odluka mogla bi se donijeti i bez jednoglasnog pristanka, što bi drugim članicama omogućilo da nadglasaju Budimpeštu i Bratislavu. „Kad je riječ o kupnji ruske nafte, sada je praktički sve na Mađarskoj i Slovačkoj“, napisao je Lindsey Graham, jedan od Trumpovih saveznika i među najvećim zagovornicima Ukrajine u njegovu krugu. „Nadam se i očekujem da će uskoro preuzeti odgovornost i pomoći nam da prekinemo ovo krvoproliće. Ako ne, posljedice će biti neminovne.“ Europski čelnici mjesecima vrše pritisak na Mađarsku i Slovačku da prestanu kupovati rusku naftu, no njihovi apeli zasad ostaju bez učinka.