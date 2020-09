Ljubić pozvao Hrvatsku da podrži izmjene Izbornog zakona i ravnopravnost u BiH

Predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH Božo Ljubić zatražio je u ponedjeljak angažiranje Hrvatske i drugih potpisnika Daytona kako bi se Hrvatima omogućio izbor predstavnika u vlasti i upozorio na planove bošnjačkih stranaka da se ovaj narod posve marginalizira u BiH

Reagirajući na istup bošnjačkog političara Reufa Bajrovića na portalu Faktor, kojega se smatra neslužbenim glasilom vodeće bošnjačke Stranke demokratske akcije (SDA), da bošnjačka većina treba nametnuti volju Hrvatima i njihovu vodeću stranku izbaciti iz svih struktura nakon izbora 2022., Ljubić je nakon sjednice Glavnoga vijeća HNS-a BiH upozorio kako se radi o kršenju Daytonskog mirovnog sporazuma, na što Hrvati nisu spremni pristati. "Tražimo zauzimanje Republike Hrvatske u prvome redu, ali i ostalih potpisnika Daytona, svjedoka i jamaca da poštuju svoje obveze, kako bi se svakome od triju naroda omogućila puna ustavna konstitutivnost. Mi nismo spremni 2022. godine ići u izborni proces s ovim pravilima i imati ishod koji bi suštinski pretvarao Hrvate u status ispod nacionalne manjine", rekao je Ljubić. Pojasnio je kako su Hrvati u BiH odlučni braniti svoje pravo na BiH te da će u slučaju nepostizanja dogovora o izmjenama Izbornoga zakona zatražiti preustroj zemlje kroz uspostavu vlastite teritorijalne jedinice.

Vodeći politički predstavnici Hrvata i Bošnjaka, lideri HDZ-a BiH Dragan Čović i SDA Bakir Izetbegović potpisali su, uz posredovanja najutjecajnijih stranih diplomata, sredinom lipnja sporazume o provedbi izbora u Mostaru te izmjenama Izbornog zakona. Prema tome dogovoru predviđeno je da do kraja ove godine HDZ BiH i SDA usuglase izmjene Izbornog zakona, a da se kroz parlament one provedu do kraja 2021. godine. Razgovori između dvije stranke međutim nisu niti počeli.