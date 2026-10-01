(ne)smrtonosne injekcije

Liječnik objasnio kako je Christa Pike preživjela pogubljenje: 'Lako je pretpostaviti...'

M.Da.

01.10.2026 u 22:42

Christa Pike
Christa Pike Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia
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Robert Likić iz Zavoda za kliničku farmakologiju KBC-a Zagreb ukazao je na simptom koji bi mogao značiti da igla u veni Christe Pike nije bila prohodna

Christa Pike trebala je biti prva pogubljena žena nakon više od 200 godina u američkom Tennesseeju. No, to se nije dogodilo jer je ona preživjela dvije smrtonosne injekcije, nakon čega je prebačena u bolnicu.

"U 19.34 je rekla: 'Imam osjećaj da će mi ruka puknuti'. Zatim se široko nasmiješila. Počela je govoriti o toj jednoj točki na svojoj ruci i pitala: 'Događa li se ovo inače? Ta jedna točka...", ispričala je svjedokinja pokušaja izvršenje smrtne kazne Tori Gessner.

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Nedovoljna doza

Nakon što je dobila drugu injekciju, svjedoci su otprilike sat vremena slušali kako hrče. Robert Likić iz Zavoda za kliničku farmakologiju KBC-a Zagreb za RTL Danas objašnjava da je u injekcijama bio pentobarbital, koji djeluje na bol i uspavljuje.

"Naravno, kao i svi barbiturati, povišene doze, dovest će usporavanja depresije, prestanka disanja, kardiovaskularnog kolapsa i onda smrtnog ishoda", objasnio je.

No, ovdje to nije bio slučaj. Liječnik smatra da je peckanje u ruci moglo značiti da igla u veni nije bila prohodna. "Je li ta supstanca išla paravenski ili u cirkulaciju... Lako mi je za pretpostaviti da doza koja je bila namjeravana da se da, nije zapravo bila dana", ističe Likić.

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Izvor: EPA / Autor: PAUL BUCK

Pogubljenja znaju zakazati

Kako bilo, guverner Tennesseeja Bill Lee naredio je istragu te naložio odgodu svih pogubljenja do kraja godine. U pravilu, svake godine u Americi zakažu tri od 100 pogubljenja u prosjeku. No, kad je riječ o injekcijama, čak sedam od 100 pogubljenja ne uspije. 

Pike je osuđena još 1996. godine zbog ubojstva školske kolegice, koju je namamila, otela i mučila. Žrtva je pronađena s urezanim obrnutim pentagramom. 

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