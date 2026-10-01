Liječnik objasnio kako je Christa Pike preživjela pogubljenje: 'Lako je pretpostaviti...'

Robert Likić iz Zavoda za kliničku farmakologiju KBC-a Zagreb ukazao je na simptom koji bi mogao značiti da igla u veni Christe Pike nije bila prohodna

Christa Pike trebala je biti prva pogubljena žena nakon više od 200 godina u američkom Tennesseeju. No, to se nije dogodilo jer je ona preživjela dvije smrtonosne injekcije, nakon čega je prebačena u bolnicu. "U 19.34 je rekla: 'Imam osjećaj da će mi ruka puknuti'. Zatim se široko nasmiješila. Počela je govoriti o toj jednoj točki na svojoj ruci i pitala: 'Događa li se ovo inače? Ta jedna točka...", ispričala je svjedokinja pokušaja izvršenje smrtne kazne Tori Gessner.

Nedovoljna doza Nakon što je dobila drugu injekciju, svjedoci su otprilike sat vremena slušali kako hrče. Robert Likić iz Zavoda za kliničku farmakologiju KBC-a Zagreb za RTL Danas objašnjava da je u injekcijama bio pentobarbital, koji djeluje na bol i uspavljuje. "Naravno, kao i svi barbiturati, povišene doze, dovest će usporavanja depresije, prestanka disanja, kardiovaskularnog kolapsa i onda smrtnog ishoda", objasnio je. No, ovdje to nije bio slučaj. Liječnik smatra da je peckanje u ruci moglo značiti da igla u veni nije bila prohodna. "Je li ta supstanca išla paravenski ili u cirkulaciju... Lako mi je za pretpostaviti da doza koja je bila namjeravana da se da, nije zapravo bila dana", ističe Likić.