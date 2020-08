Libanonski šef diplomacije zahvalio Hrvatskoj i izrazio solidarnost zbog potresa u Zagrebu

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u petak je u razgovoru s libanonskim kolegom izrazio najdublju sućut povodom tragičnog događaja razorne eksplozije u Bejrutu i najavio žurnu medicinsku i financijsku pomoć Hrvatske.

Kako je objavljeno u petak, broj poginulih u eksploziji u bejrutskoj luci popeo se na 154, svaka peta osoba među 5000 ozlijeđenih morala je biti hospitalizirana, a 120 ljudi je u kritičnom stanju. Bez domova je ostalo do 300.000 ljudi, među kojima je do 100.000 djece, i njima hitno treba smještaj i hrana. WHO je zabrinut da bi ta situacija mogla pridonijeti bržem širenju covida-19.