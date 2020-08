Broj mrtvih u Bejrutu narastao na 154; više od stotinu u kritičnom stanju

Broj poginulih u eksploziji u bejrutskoj luci popeo se u petak na 154, javlja državna agencija NNA pozivajući se na libanonskog ministra zdravstva. Prema riječima ministra Hamada Hasana, svaka peta osoba među 5000 ozlijeđenih morala je biti hospitalizirana, a 120 ljudi je u kritičnom stanju

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pozvala je na prikupljanje 15 milijuna dolara kako bi se pokrili medicinski troškovi Libanona nakon razorne eksplozije u Bejrutu i usred teške ekonomske krize te zdravstvene krize koju je izazvala pandemija novog koronavirusa.

WHO navodi da se zbog oštećenja bolnica sveukupni broj bolničkih kreveta u Bejrutu smanjio za 500.

Bez domova je ostalo do 300.000 ljudi, među kojima je do 100.000 djece, i njima hitno treba smještaj i hrana. WHO je zabrinut da bi ta situacija mogla pridonijeti bržem širenju covida-19.