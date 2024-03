Lazzarini: Nema dokaza da su zaposlenici UN-ove agencije sudjelovali u napadu na Izrael

„Te optužbe sam primio 18. siječnja usmeno i one su me užasnule. Odmah smo otpustili dvanaest zaposlenika dok traje istraga. No od tada do danas nikakvi dokazi, osim te verbalne optužbe iz Izraela, nisu nam dostavljeni“, izjavio je Lazzarini na konferenciji za medije u Madridu.

Ondje se sastao sa španjolskim ministrom vanjskih poslova Joseom Luisom Albaresom čija je zemlja utrostručila redovnu pomoć UNRWA-i na 3,5 milijuna eura, a onda u četvrtak odlučila uplatiti još 20 milijuna eura.