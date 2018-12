Kušćević: Podržavam Marića, ima pravo na tužbu na Upravom sudu

Ministar uprave Lovro Kušćević izjavio je u utorak navečer kako podržava ministra financija Zdravka Marića, da odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa nisu Sveto pismo i napomenuo da Marić ima pravo pokrenuti tužbu pred Upravnim sudom, odnosno obratiti se drugom stupnju.

"To je sve malo konfuzno, ali je bitno da tu nema kaznenoga djela, da je postupak vođen transparetno i da su spašene tisuće radnih mjesta" , izjavio je Kuščević pred Banskim dvorima prije početka sjednice užega kabineta Vlade, gdje je na traženje novinara komentirao odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da su ministar financija Zdravko Marić i bivša ministrica ospodarstva i potpredsjednica Vlade Martina Dalić, povrijedili načela obnašanja javne dužnosti, vezano uz slučaj Agrokora.

Odluke Povjerenstva nisu Sveto pismo, Marić ima pravo žaliti se



Na konstataciju novinara da su povrijeđena načela javnoga djelovanja te ne smatra li da je to isto kao i politička odgovornost, Kuščević je odgovorio kako "to što je reklo Povjerenstvo nije Sveto pismo, čuli smo da će se kolega Marić žaliti na Povjerenstvo pa onda možemo razgovarati ako drugi stupanj, a zna se da je to Upravni sud, odluči da je bilo povreda".



Kuščević je, odgovarajući na pitanja, rekao kako nije pročitao obrazloženje odluke pa će se očitovati kada ga pročita i kako "naravno" podržava ministra Zdravka Marića.

Novi zakon o sprječavanju sukoba interesa početkom iduće godine



Minsitar Kuščević potvrdio je sa se radi novi zakon o sprječavanju sukoba interesa, da je prošao e-savjetovanje i očekuje da će biti gotov početkom iduće godine.



Na pitanje kakve će novosti donijeti, Kuščević je odgovorio da će "zakon biti dobar i transparentan i ostvariti cilj i svrhu da se jasno u djelovanju lokalnih i državnih dužnosnika utvrdi razlika između javnih i privatnih interesa".

Na pitanje je li predsjednica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa Nataša Novaković u ponedjeljak kritizirala neke njoj dane sugestije vezane uz novi zakon, Kuščević je podsjetio kako je Novaković bila članica povjerenstva za njegovu izradu i dodao da je uvjeren kako će ona, kao i svi članovi toga povjerenstva "biti sigurno zadovoljni".