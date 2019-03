Kuščević o sustavu općina: S konkretnim rješenjem izaći ćemo u idućem mandatu

Premijer Andrej Plenković pozvao je u utorak u Rugvici načelnike općina članica Hrvatske zajednice općina da dostave svoje prijedloge i mišljenja kako bi se vidjelo što se može napraviti po pitanju optimizacije postojećeg sustava općina u Hrvatskoj.

Plenković želi da zakonski okvir koji je već donesen, a riječ je o Zakonu o otocima, Zakonu o brdsko-planinskim područjima i Zakonu o potpomognutim područjima, bude okvir za razvoj pojedinih dijelova Hrvatske.

"Nastavit ćemo vas podupirati kako bi zajednički uspjeli u onome što je najvažnije - da i dalje kontinuirano rasterećujemo građane i poduzetnike”, kazao je premijer napomenuvši da se tijekom mandata aktualne Vlade kroz različite mehanizme, nacionalne ili europske, financira gradnja, obnova ili dogradnja 500 dječjih vrtića u Hrvatskoj.

"To su konkretne poruke podrške, a vama odlični primjeri da vidite dodanu vrijednost članstva u EU. Ako je nakon članstva u EU vrtić lakše sagraditi nego prije, onda je to sigurno plus a ne minus”, kazao je.