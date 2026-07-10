Kuba opet ostala bez struje: Pala nacionalna mreža po drugi put

Kubanska nacionalna električna mreža pala je u petak, izvijestio je operater mreže UNE-Nacionalni sindikat električne energije, što je i drugi potpuni prekid struje na nacionalnoj razini u tjedan dana i četvrti ove godine.
Ministarstvo energetike u objavi na društvenim mrežama poručilo je da se "aktiviraju protokoli za početak procesa oporavka".
Česti nestanci struje na Kubi potaknuli su rastuće društvene napetosti, izazivajući prosvjede zbog konzumiranja marihuane u Havani nakon nestanka struje u ponedjeljak. Tada je gotovo 10 milijuna ljudi ostalo bez struje.
Američki predsjednik Donald Trump nametnuo je naftnu blokadu tom karipskom otoku, nakon što je Washington 3. siječnja svrgnuo venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura.
Venezuela je bila 'glavno gorivo' Kube, dobročinitelj, a naknadni pritisak SAD-a naveo je i Meksiko da zaustavi isporuke nafte Kubi.
Havana krivi desetljećima staru američku trgovinsku zabranu za svoju propadajuću infrastrukturu, dok Washington pripisuje nestanke struje lošem upravljanju kubanskim državnim gospodarstvom.