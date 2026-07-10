Kuba opet ostala bez struje: Pala nacionalna mreža po drugi put

Ministarstvo energetike u objavi na društvenim mrežama poručilo je da se "aktiviraju protokoli za početak procesa oporavka".

Česti nestanci struje na Kubi potaknuli su rastuće društvene napetosti, izazivajući prosvjede zbog konzumiranja marihuane u Havani nakon nestanka struje u ponedjeljak. Tada je gotovo 10 milijuna ljudi ostalo bez struje.

Američki predsjednik Donald Trump nametnuo je naftnu blokadu tom karipskom otoku, nakon što je Washington 3. siječnja svrgnuo venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura.