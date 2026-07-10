CNN objavio ekskluzivne satelitske snimke: Iran navodno obnavlja nuklearna postrojenja

Nove satelitske fotografije otkrivaju da Iran intenzivno popravlja svoja vojna i nuklaerna postrojenja, unatoč potpisanom sporazumu s SAD-om
CNN je ekskluzivno objavio cijeli niz novih satelitskih fotografija Irana, koje otkrivaju zanimljive građevinske zahvate diljem zemlje. Kako navode, fotografije prikazuju nekoliko lokacija diljem zemlje gdje su identificirali novu aktivnost na području nuklearnih postrojenja i postrojenja za proizvodnju oružja.
Takvo otkriće postavlja pitanje je li Iran prekršio sporazum o razumijevanju koji je krajem lipnja potpisao sa SAD-om. Podsjetimo, u sporazumu se Iran obvezao da neće nabavljati i proizvoditi nuklearno oružje.
CNN je na fotografijama izdvojio lokaciju u Parčinu, gdje se nalazilo postrojenje u kojem je bio pohranjen eksplozivni materijal za nuklearno oružje. Fotografije pokazuju kako je to postrojenje bilo pogođeno američkim bombama, no na nedavnim fotografijama vidljivo je da oštećenja od bombardiranja više ne postoje odnosno da su popravljena.
Fotografije su analizirali uz pomoć stručnjaka iz Međunarodnog instituta za znanost i međunarodnu sigurnost. Novinarka CNN-a Katie Polglase ističe kako su tjednima iz Irana dolazile tek sporadične informacije jer je američka vlada od tvrtki koje se bave snimanjem satelitskih snimki zatražila da ne pružaju te informacije nikome.
No, sad je ta zabrana podignuta, a fotografije drugog područja, Kuh-e Kolang Gaz La, pokazuju kamione koji dolaze i odlaze iz tunela ispod tog planinskog područja za koje se dugo smatra da je podzemno nuklearno postrojenje. Što je točno ispod površine, nitko sa sigurnošću ne može reći jer čak ni inspektori iz Međunarodne agencije za nuklearnu energiju (IAEA) nisu nikad dobili pristup tom području.
Stručnjaci su za CNN pojasnili kako ove fotografije pokazuju da je Iran prekršio postignuti sporazum, koji je od njega tražio da zadrži 'status quo' vezano uz svoj nuklearni program. Ističu kako fotografije pokazuju aktivnost na tlu još od travnja, što ukazuje da je Iran itekako radi na svom nuklearnom programu.
Osim toga, fotografije koje su dobili od tvrtke Vantor, pokazuju da je Iran počeo s popravcima svojih skladišta oružja i zračnih baza.
Što se tiče postrojenja u Isfahanu, gdje se, prema IAEA-i, nalazi većina iranskih zaliha urana od 440 kilograma obogaćenog na 60 posto, za sad nema uočene aktivnosti, a ulazi u tunele i dalje su blokirani. Vjeruje se da su manje količine obogaćenog urana pohranjene u Natanzu i Fordu.
Uz radove u svojim nuklearnim postrojenjima, Iran je brzo nastojao obnoviti oštećene vojne lokacije nakon nedavnih napada i navodno je već obnovio ulaze u 50 od 69 ulaza u tunele u 18 odvojenih podzemnih raketnih postrojenja diljem zemlje.