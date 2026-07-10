CNN objavio ekskluzivne satelitske snimke: Iran navodno obnavlja nuklearna postrojenja

Nove satelitske fotografije otkrivaju da Iran intenzivno popravlja svoja vojna i nuklaerna postrojenja, unatoč potpisanom sporazumu s SAD-om

CNN je ekskluzivno objavio cijeli niz novih satelitskih fotografija Irana, koje otkrivaju zanimljive građevinske zahvate diljem zemlje. Kako navode, fotografije prikazuju nekoliko lokacija diljem zemlje gdje su identificirali novu aktivnost na području nuklearnih postrojenja i postrojenja za proizvodnju oružja. Takvo otkriće postavlja pitanje je li Iran prekršio sporazum o razumijevanju koji je krajem lipnja potpisao sa SAD-om. Podsjetimo, u sporazumu se Iran obvezao da neće nabavljati i proizvoditi nuklearno oružje. CNN je na fotografijama izdvojio lokaciju u Parčinu, gdje se nalazilo postrojenje u kojem je bio pohranjen eksplozivni materijal za nuklearno oružje. Fotografije pokazuju kako je to postrojenje bilo pogođeno američkim bombama, no na nedavnim fotografijama vidljivo je da oštećenja od bombardiranja više ne postoje odnosno da su popravljena.

Significant Activity at Taleghan 2 Identified in New Imagery



High resolution Airbus satellite imagery obtained by the Institute and @vantortech imagery provided to the Institute by @CNN from June and early July of the Taleghan 2 site, located within the Parchin Military Complex,… pic.twitter.com/YC1nVqPn7s — Inst for Science (@TheGoodISIS) July 10, 2026

Fotografije su analizirali uz pomoć stručnjaka iz Međunarodnog instituta za znanost i međunarodnu sigurnost. Novinarka CNN-a Katie Polglase ističe kako su tjednima iz Irana dolazile tek sporadične informacije jer je američka vlada od tvrtki koje se bave snimanjem satelitskih snimki zatražila da ne pružaju te informacije nikome. No, sad je ta zabrana podignuta, a fotografije drugog područja, Kuh-e Kolang Gaz La, pokazuju kamione koji dolaze i odlaze iz tunela ispod tog planinskog područja za koje se dugo smatra da je podzemno nuklearno postrojenje. Što je točno ispod površine, nitko sa sigurnošću ne može reći jer čak ni inspektori iz Međunarodne agencije za nuklearnu energiju (IAEA) nisu nikad dobili pristup tom području.

Recent satellite imagery from late June 2026, of the Natanz Nuclear Complex and the nearby Pickaxe Mountain facility, Fordow, and Esfahan, were provided to the Institute by @vantortech.



At Natanz, little activity can be seen. The access points to the below ground enrichment… pic.twitter.com/on6isIGhNA — Inst for Science (@TheGoodISIS) July 2, 2026