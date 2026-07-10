Amerika sprema novi val sankcija Rusiji: Ovog puta ciljaju na njihove kupce

Senatori Richard Blumenthal, Lindsey Graham, Jeanne Shaheen i Roger Wicker istaknuli su u izjavi da su postignuli dogovor s Trumpovom administracijom o ubrzanju ažuriranog zakonodavstva o sankcijama rusiji.

'Vrlo smo zadovoljni ovim značajnim napretkom i očekujemo da ćemo uskoro usvojiti zakon', stoji u zajedničkoj izjavi koju prenosi Reuters.

Dodaju kako je, zbog sve jače ruske vojne aktivnosti u Ukrajini nužno stvoriti alate za 'nametanje visoke cijene onima koji kupuju rusku naftu i prirodni plin'.