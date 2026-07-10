Amerika sprema novi val sankcija Rusiji: Ovog puta ciljaju na njihove kupce

SAD bi uskoro mogle nametnuti novi set sankcija Rusiji, potvrdilo je nekoliko senatora koji su postigli dogovor s Trumpovom administracijom
Senatori Richard Blumenthal, Lindsey Graham, Jeanne Shaheen i Roger Wicker istaknuli su u izjavi da su postignuli dogovor s Trumpovom administracijom o ubrzanju ažuriranog zakonodavstva o sankcijama rusiji.
'Vrlo smo zadovoljni ovim značajnim napretkom i očekujemo da ćemo uskoro usvojiti zakon', stoji u zajedničkoj izjavi koju prenosi Reuters.
Dodaju kako je, zbog sve jače ruske vojne aktivnosti u Ukrajini nužno stvoriti alate za 'nametanje visoke cijene onima koji kupuju rusku naftu i prirodni plin'.
Lindsey Graham, koji se u petak sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu, istaknuo je kako će ovo Trumpu dati nove alate za pomoć u okončanju rata.
Zakon bi nametnuo sankcije zemljama koje posluju s Rusijom, pogotovo onima koje kupuju energente. Time američka administracija planira smanjiti dotok novca kojim Rusija financira aktivnosti u Ukrajini
'Što je Ukrajina jača na bojnom polju, to su veće šanse da će diplomacija na kraju uspjeti. A upravo sada je važno da se naš dugoročni pritisak sankcijama na Rusiju pojača novim sankcijskim koracima naših partnera', potvrdio je na svom profilu na platformi X ukrajinski predsjednik Zelenski nakon sastanka s Grahamom.
Podsjetimo, Trump i Zelenski susreli su se ranije ovog tjedna na NATO-vom samitu u Ankari. Tijekom sastanka, Trump je rekao da će SAD dati Ukrajini dozvolu za proizvodnju presretača raketa Patriot, potez koji Kijev dugo traži čime je jasno dao do znanja da Ukrajina ima njegovu potporu.