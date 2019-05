Krstičević: Vjerujem da će 30. svibanj ponovno biti Dan državnosti

Na Dan branitelja grada Zagreba, 30. svibnja, gradonačelnik Milan Bandić priredio je u palači Dverce tradicionalni svečani prijam za zapovjednike zagrebačkih ratnih postrojbi i predstavnike udruga iz Domovinskog rata, a na prijmu je bio i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević koji je, čestitajući braniteljima njihov dan, izrazio uvjerenje da će taj datum ponovno postati i Dan državnosti.

"Mislim da je to ogromna želja velikog broja hrvatskog naroda, on je prepoznat kao takav, i sljedeće godine obilježavamo i 30 godina od prvog višestranačkog Sabora. Mislim da je to najvažnija odluka", istaknuo je ministar Krstičević uvjeren da će se od iduće godine 30. svibanj ponovno obilježavati kao Dan državnosti.

Ministar obrane zahvalio je hrvatskim braniteljima na svemu što su napravili za mir i sigurnost u Hrvatskoj.