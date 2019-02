Krš i lom na zagrebačkom raskrižju: Smije li se uopće pod rotirkama proći kroz crveno?

Na kakvu su se intervenciju žurili policijski službenici u službenom kombiju koji je jučer pod rotirkama prošao kroz crveno i sudario se s drugim automobilom, nije poznato. No poznato je to da, prema zakonu, policajci na to nemaju pravo – koliko god situacija bila hitna

Policijski kombi u kojem je bilo nekoliko policajaca u nedjelju oko 17 sati sudario se s osobnim automobilom na frekventnom zagrebačkom križanju Avenije Dubrovnik i Ulice SR Njemačke. Iz policijskog izvješća doznajemo sve o smjeru kretanja sudionika sudara. 'Policijski službenik je upravljao službenim kombi vozilom marke Ford Transit, uz upaljene zvučne i svjetlosne znakove, te se kretao istočnim kolnikom Ulice SR Njemačke, prometnom trakom za ravno u smjeru sjevera. Dolaskom do raskrižja s Avenijom Dubrovnik, gdje se prometom na raskrižju upravlja semaforima koji su radili automatski i ispravno, ušao je u raskrižje na znak crvenog svjetla.

U tom trenutku na desnu bočnu stranu službenog kombija naletio je prednjim dijelom osobni automobil marke Audi zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 47-godišnjak. On se kretao sjevernim kolnikom Avenije Dubrovnik, desnom prometnom trakom za ravno, i ulaskom u raskrižje s istočnim kolnikom Ulice SR Njemačke ušao je na znak zelenog svjetla. Od tog naleta policijski kombi je odbačen ulijevo te se u rotaciji prevrnuo na lijevi bok. U prometnoj nesreći teško je ozlijeđena 43-godišnja putnica iz osobnog automobila marke Audi, a liječnička pomoć pružena joj je u Klinici za traumatologiju.' Je li policajac, iako je imao zvučnu i svjetlosnu signalizaciju, smio proći kroz crveno? Nije.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama je jasan. Kao iznimke od pojedinih prometnih pravila navedena su vozila pod pratnjom, uglavnom štićenih osoba, te vozila s pravom prednosti prolaska. Niti jedna iznimka ne odnosi se na prolazak kroz crveno. Vozila pod pratnjom su ona koja prate pripadnici policije i vojne policije u posebnim policijskim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta policijska vozila, i to za vrijeme dok se daju ti znakovi. U zakonu stoji da vozila pod pratnjom imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila. No naglašeno je da moraju voditi računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu. Vozila pod pratnjom tako smiju voziti brže od ograničenja, pretjecati i obilaziti kolonu vozila te nisu dužna kretati se jedna iza drugih. Na njih se ne primjenjuje obveza vezivanja sigurnosnim pojasom.