Krkljanac na žičari: Čak 25 tisuća ljudi besplatno se vozilo na Sljeme

"Žičara Sljeme je danas do 15 sati besplatno prevezla blizu 10.000 putnika, a do kraja dana se očekuje da će taj broj porasti na 15.000. To znači da bi ukupna brojka ovaj vikend mogla doseći 25.000 putnika, u odnosu na uobičajenih 5000 putnika vikendom, istaknuli su iz zagrebačke gradske uprave.