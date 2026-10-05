Novi odnosi snaga u BiH: 'Trenutak je da Bošnjaci i Hrvati konačno razriješe otvorena pitanja'

Rezultati izbora u Bosni i Hercegovini otvorili su pitanje odnosa među nacionalnim strankama, budućeg sastava vlasti i moguće izmjene Izbornog zakona. 'U mreži Prvog' na Hrvatskom radiju o tome su govorili Vehid Šehić, Zoran Krešić, Ivan Pepić i Jakov Žižić
Krešić smatra da je nakon višegodišnjih prijepora oko izbora Željka Komšića došao trenutak za rješavanje otvorenih pitanja između Hrvata i Bošnjaka. Višestruki izbor Komšića glasovima bošnjačkih birača označio je jednim od glavnih izvora političkih prijepora između dvaju naroda.
Filipović daje važnu pregovaraču poziciju
'Ovo je vrlo važan trenutak i početak mogućnosti da Hrvati i Bošnjaci konačno razriješe pitanja, pokrenu izmjene Izbornog zakona i da se ne vraćamo na teme koje nas razdvajaju još od rata', rekao je Krešić za Hrvatski radio.
Ivan Pepić istaknuo je da izbor Filipović HDZ-u BiH daje važnu pregovaračku poziciju prilikom formiranja vlasti. Budući da tri člana Predsjedništva odlučuju o mandataru za sastavljanje Vijeća ministara, HDZ BiH mogao bi svoju potporu uvjetovati političkim dogovorom.
'HDZ može zatražiti od SDA uključivanje SDP-a u koaliciju na razini Federacije. Ako zajedno uđu u koaliciju, mogu napokon riješiti pitanje izborne reforme', rekao je Pepić.
Jakov Žižić ocijenio je da je među Hrvatima došlo do veće političke pluralizacije, ali bez znatnije promjene odnosa snaga. Kao gubitnike izbora izdvojio je DF i Bakira Izetbegovića, iako je SDA ostvarila dobar rezultat među bošnjačkim biračima.
Vehid Šehić, bivši član Središnjeg izbornog povjerenstva, naglasio je pak da su nove tehnologije smanjile prostor za izborne manipulacije te povećale povjerenje u izborni proces.
'Nove tehnologije vratile su povjerenje u izborni proces. Ovo je početak vraćanja kredibiliteta i integriteta izbornog procesa koji je unatrag nekoliko izbornih ciklusa bio toliko kontaminiran da građani nisu imali povjerenje u konačne rezultate', rekao je Šehić.