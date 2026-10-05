Novi odnosi snaga u BiH: 'Trenutak je da Bošnjaci i Hrvati konačno razriješe otvorena pitanja'

Krešić smatra da je nakon višegodišnjih prijepora oko izbora Željka Komšića došao trenutak za rješavanje otvorenih pitanja između Hrvata i Bošnjaka. Višestruki izbor Komšića glasovima bošnjačkih birača označio je jednim od glavnih izvora političkih prijepora između dvaju naroda.

Filipović daje važnu pregovaraču poziciju

'Ovo je vrlo važan trenutak i početak mogućnosti da Hrvati i Bošnjaci konačno razriješe pitanja, pokrenu izmjene Izbornog zakona i da se ne vraćamo na teme koje nas razdvajaju još od rata', rekao je Krešić za Hrvatski radio.

Ivan Pepić istaknuo je da izbor Filipović HDZ-u BiH daje važnu pregovaračku poziciju prilikom formiranja vlasti. Budući da tri člana Predsjedništva odlučuju o mandataru za sastavljanje Vijeća ministara, HDZ BiH mogao bi svoju potporu uvjetovati političkim dogovorom.