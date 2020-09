Kozlevac objasnio zašto su odlučili da djeca za školskog sata ne moraju nositi maske

U Istri se više neće morati nositi maske za vrijeme školskog sata, odlučio je Stožer civilne zaštite Istarske županije. Dino Kozlevac, šef županijskog stožera, objasnio je zašto su donijeli takvu odluku

Kazao je kako razmišljaju o popuštanju nekih mjera.

"Mi i dalje pratimo situaciju. Ovaj jedan dio povoljne situacije je iza nas, očekujem da će se povoljna situacija nastaviti i dalje ovisno o tome razmotrit ćemo moguće otpuštanje nekih mjera. Danas ne bih špekulirao još o tome, još je rano, ali u svakom slučaju pomno analiziramo sve mjere i sigurno ćemo, ako nam situacija omogućava, takve mjere i predložiti", rekao je.

Otkrio je i što je ključ dobre situacije.

"Kad govorim da je situacija povoljna, to znači da nemamo novih žarišta, da ovo sve što imamo u samoizolaciji su ljudi iz postojećih izvora, virusa koji su bili proteklih dana tako da tu očekujem još uvijek 'kapanje pojedinih slučajeva' međutim uvjeren sam da ako ovako ostane da će situacija biti povoljna. Ono što bih htio reći je da građani kao što su i do sada bili odgovorni da nastave tako biti i dalje, da budemo što manje mobilni, da se ne krećemo pretjerano u druge krajeve i obrnuto i da sve fešte i evente skratimo na najmanju moguću mjeru, da to bude u krugu obitelji, to je ključ dobre situacije", zaključio je Kozlevac.