Kovač: Problem u SOA-i je premreženost kadrovima Grabar-Kitarović i Milanovića

Predsjednički kandidat Dejan Kovač, koji se natječe kao nezavisni kandidat uz podršku HSLS-a, rekao je u četvrtak da je u SOA-i temeljni problem premreženost političkih opcija Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića u sigurnosno obavještajnom sustavu

Oni se nude kao rješenje, ali su problem. Oni to ne mogu riješiti, a jedini koji to može je osoba neovisna od političkih stranaka i koja nema političkih repova, a to sam trenutno samo ja, ustvrdio je Kovač na konferenciji za novinare u Zagrebu.