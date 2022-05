Kovač: Nazvao bih ga i rekao – daj, Viktore, nemoj govoriti te gluposti

Nema nikakve opasnosti kada je riječ o Mađarskoj i nekim pretenzijama na hrvatski teritorij, poručio je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač gostujući u N1 Studiju uživo.

“To nije ozbiljno. Mi smo u prijateljskim odnosima. Ovo što je on rekao je izraz nervoze i tog mađarskog načina funkcioniranja. Oni imaju tu povijest da su bili važan čimbenik u Austro-ugarskoj i sada je njemu bez veze da bi on ovisio o Hrvatskoj”, kazao je Kovač na N1.

Iako ne smatra da Viktor Orban ima neke pretenzije prema Hrvatskoj, Kovač ističe da su izjave kakve je dao neprihvatljive.

“Ja bih mu osobno rekao ‘nemoj to govoriti, to ti je glupo’. Kada bih ja govorio o Zemunu ili Boki Kotorskoj, koji su bili teritorij Hrvatske, svi bi rekli ‘Kovaču što je s tobom?’ To su stvari koje se ne govore, nema potrebe za tim”, rekao je Kovač.