Kosor o slučaju Turudić: Hrvatska ne bi ušla u EU da se ovo tada događalo

Dodaje da bi Plenković, “nakon osam godina, što neprekidno ističe kako je najdugovječniji premijer na vlasti”, morao naučiti “prvu i najvažniju činjenicu – što si duže na vlasti, to te manje ljudi obožava”.

“Onda i oni koji govore da te obožavaju, govore ti da si najpametniji, mnogi od njih zapravo ne misle tako. To pokazuju sva istraživanja, 70-75 posto ljudi smatra da Vlada vodi državu u krivom smjeru. Premijer je neprekidno najnepopularnija politička ličnost, što zapravo i logično. Andrej Plenković to jednostavno ne želi razumjeti. Potpuno se odvojio od stvarnosti. Kao da ne živi u Europskoj uniji, da ne živi u državi koja je članica EU-a u čijem su Ustavu upisane vrednote poput slobode mišljenja, slobode izražavanja, prava na prosvjed… Sve one koji su došli na prosvjed, ne samo oragnizatore, a mogu reći da je to bio respektabilan skup u smislu broja, sve njih nazvati proputinovim igračima je krajnje drsko i jako, jako nesmotreno”, rekla je Kosor.