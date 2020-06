Kosor napisala autobiografiju: 'Jako sam voljela neke ljude iz HDZ-a, a oni su me prestali pozdravljati. Ipak, više nema gorčine'

Tuđman ju je uveo u politiku

U knjizi Kosor dosta piše i o pokojnom predsjedniku Franji Tuđmanu. 'Naravno, to su moja sjećanja koja se vežu uz politiku, jer tako smo se i upoznali, ali i moja svjedočanstva o našoj suradnji i njegovu odnosu prema meni i mojem prema njemu', kazala nam je Kosor, dodavši da je to tako jer je ušla u politiku zahvaljujući Tuđmanovu pozivu. Bila je, kaže, sasvim nova i svježa tada, još relativno mlada, i ušla je praktički preko noći u svijet politike. Misli da će to biti zanimljivo pročitati, posebno mladim političarima, onima koji tek startaju i imaju velike ambicije. 'Uzak krug ljudi koju ju je pročitao, prije svega urednik, ističe da knjiga ima jasan ženski rukopis', kaže Kosor.