Korak bliže formiranju vlade: Sanchez i Puigdemont postigli sporazum o amnestiji

Sanchez, koji se nada novom četverogodišnjem mandatu, ovisi o podršci stranaka autonomnih pokrajina Katalonije i Baskije koje zagovaraju neovisnost od Španjolske.

Zakon o amnestiji, odnosno oprostu za organizatore zabranjenog katalonskog referenduma iz 2017., jedan je od uvjeta koji je postavila stranka JxCAT.

Njen čelnik Puigdemont je prije šest godina bio proglasio neovisnu republiku Kataloniju, no to proglašenje nije bilo primijenjeno. Sud u Madridu ga traži kako bi mu se sudilo zbog povrede ustava, no Belgija je u početku iz tehničkih razloga odbila zahtjev za izručenjem. Nakon toga je Puigdemont prije četiri godine postao zastupnik u Europskom parlamentu pa je opet zatraženo njegovo izručenje, na što se Puigdemont žalio te se pravna zavrzlama produžila. U slučaju proglašenja amnestije progon bi bio obustavljen i on bi, kao i jedan broj njegovih suradnika, mogao slobodno doći u zemlju.

Španjolska desnica već danima organizira prosvjede ispred sjedišta PSOE-a u Madridu, optužujući Sancheza za "izdaju" i "političku trgovinu" i tvrdeći da bi oprost mogao potaknuti nove pokušaje odcjepljenja i ugroziti cjelovitost Španjolske. Sanchez je ranije rekao da je zakon o amnestiji "jedino moguće rješenje" da Španjolska dobije vladu. Ne dobije li idući tjedan podršku u parlamentu, Španjolci će na nove izbore u siječnju.

Nakon sporazuma sa strankom JxCAT, koji bi tijekom dana trebao i službeno biti objavljen, Sanchez ima podršku 173 zastupnika u parlamentu s 350 mjesta. Kako bi dosegnuo potrebnih 176 zastupnika nedostaje mu još tek sporazum s umjerenom Baskijskom nacionalističkom strankom (PNV), a koja ne uvjetuje podršku referendumom o neovisnosti, premda bi ga htjela vidjeti.

Zakon o amnestiji trebao bi biti usvojen u španjolskom parlamentu prije sjednice na kojoj će Sanchez tražiti potporu za formiranje vlade.