Konaković: Dodik je luđak i terorist, a s takvima nema dijaloga

'S druge strane, trebali bismo usvojiti još nekoliko ključnih zakona na putu k EU. To najbolje opisuje stanje u kojem se država nalazi; s jedne strane prijetnje koje se zovu Dodik, Višković i drugi, a s druge strane šanse i mogućnosti koje imamo da ova država razvija svoje gospodarstvo i pruža priliku građanima BiH', kazao je.

'Državu možete voditi na dva načina, jedan je navijački i možete je voditi kako treba. BiH je u najvećoj krizi od Daytona. Institucije rade svoj posao, Vijeće ministara je zasjedalo, nijedan proces nije blokiran. Pozdravljam čelnike agencija koji nisu poslali policiju da ga uhapse u Laktaše ili negdje drugdje. Tamo postoji MUP RS i nije vrijedno da dođe do krvavog sukoba zbog hapšenja kriminalca, zato pozdravljam racionalno razmišljanje dužnosnika. Dodik otići u Izrael, nekako proći kontrole na aerodromu i nekako se vratiti i dalje šuljati. Tako će izgledati sljedećih tjedana život u BiH dok ga negdje ne presretnu', kazao je Konaković.

Osvrnuo se i Dodikove najave o stvaranju granične policije.

'Dodik je jučer rekao da će oformiti graničnu policiju, da će on odlučivati ​​koji kamioni ulaze i izlaze i da će to brzo riješiti s Bruxellesom. Što Dodik zapravo poručuje ljudima koji ga prate i vjeruje li netko da je to moguć scenarij? Ne trebamo se bojati njegovih ludih izjava, ali ljudi koji s njim rade trebali bi mu reći da je potpuno poludio', poručuje.