Komšić u EU parlamentu: Hrvatska i Srbija djeluju u BiH poput Rusije u Ukrajini

Trojica članova predsjedništva BiH i predsjedatelj Doma naroda pokazali su u utorak u raspravi u vanjskopolitičkom odboru Europskog parlamenta potpuno različita viđenja kako sadašnjeg trenutka u državi, koja je posve nefunkcionalna, tako i u pogledu rješenja za izlaz iz krize

Hrvatski član predsjedništva BiH, izabran glasovima Bošnjaka, Željko Komšić otvoreno je optužio Hrvatsku i Srbiju za miješanje u unutarnje stvari BiH, uspoređujući njihovo djelovanje s ruskim u Ukrajini.

“Susjedne države pod krinkom brige za svoje konstitutivne narode, otvoreno se miješaju u unutarnje stvari Bosne i Hercegovine. Ako vam to sliči na Doneck i Luhansk, u pravu ste. To je koncept da jedna država vlada drugom, a jedina je razlika što ovdje susjedne države to ne pokušavaju uraditi oružanim putem”, rekao je Komšić, koji se članovima vanjskopolitičkog odbora obratio video-vezom iz Sarajeva.

Optužio je srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika i predsjedatelja Doma naroda Dragana Čovića da su “ruski akteri u BiH”.