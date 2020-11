Komemoracija i u Škabrnji. Načelnik Nediljko Bubnjar objasnio zašto na obilježavanje na kraju ipak nije došao Milorad Pupovac

Baš kao i u Vukovaru, tako je i ovogodišnja, 29. obljetnica stradanja u Škabrnji bila atipična. Događanjem je koordinirao općinski načelnik Škabrnje Nediljko Bubnjar, koji je govorio za RTL

"Ove godine je bilo zahtjevno. Zbog specifičnih okolnost, dosta toga se izmijenilo. Moram se zahvaliti svima koji sui sudjelovali na komemoraciji u Škabrnji, organizatorima, Stožeru, ali i onima koji su počast žrtvama odali iz svojih domova", kazao je Bubnjar za RTL.

Bio je najavljen i dolazak Milorada Pupovca u Škabrnju, a kako je za RTL potvrdio Bubnjar, on je tu obavijest primio jučer.

"Osjetio sam da ne bi bila prigoda da Pupovac ove godine bude u Škabrnji i da to ne bi donijelo rezultate onoga što svi želimo, a to je mir, pomirba i relaksirajuća budućnost i suživot. Mislim da njegov dolazak moramo temeljitije pripremiti. Kad se to dogodi u Škabrnji, onda znamo da neće biti problema suživota i pomirbe", ustvrdio je Bubnjar.