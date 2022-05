Kolarić: Ako se u slučaju Mirele Čavajde sve dogodilo onako kako je opisano u medijima, to potkopava povjerenje u zdravstveni sustav

Branko Kolarić, epidemiolog i ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, gostujući na Media servisu govorio je o situaciji s koronavirusom, hepatitisom, a dotakao se i slučaja Mirele Čavajde

'Bolest isto prođe sama po sebi, ali traje nešto duže. Jedno dva tjedna. No, naravno, neki mogu imati opasnije upale jetre. Imali smo sada jednu epidemiju. Bilo je nešto slučajeva u prvom mjesecu, pa sada opet u četvrtom i petom. Međutim trenutno nema nekog porasta slučajeva i nadam se da smo tu epidemiju stavili pod kontrolu’, naglasio je.

Smatra da je dobar dio slučajeva bio povezan s hranom.

‘Dakle osoba koja priprema nekakvu hranu, ako je zaražena i hrana bude kontaminirana, onda ni pranje ruku neće pomoći ako pojedete nešto u čemu je hepatitis A. Mi smo pratili stanje i mislimo da smo situaciju sada stavili pod kontrolu’, istaknuo je.

Govoreći o povećanju slučajeva oboljelih od ospica, kazao je da je do toga došlo zbog otpora prema cijepljenju i da je neophodno educiranje društva koje danas nerijetko, umjesto kod relevantnih izvora, informacije traži po društvenim mrežama.

‘Dakle internet je preplavljen različitim informacijama koje su i dobre i loše, odnosno točne i netočne. Ljude moramo učiti nekakve osnove - tko daje informaciju, kako izgleda, koji su potencijalni interesi... Dakle tu ćemo morati raditi u obrazovnom sustavu na procjeni informacija koje dobijemo iz različitih izvora’, rekao je.

Govoreći o potresnom slučaju Mirele Čavajde, a s obzirom na to da je i on sam na društvenim mrežama pozvao na sutrašnji prosvjed podrške svim ženama koje su se susrele s diskriminacijom i neadekvatnim informiranjem liječnika po pitanju reproduktivnog zdravlja, rekao je da ako se u tom slučaju sve dogodilo onako kako je opisano u medijima, to nikako nije dobro jer potkopava povjerenje u zdravstveni sustav.

'Znamo da imamo već više primjedbi na bolnice oko priziva savjesti i nedostupnosti zdravstvenih usluga, što potkopava povjerenje. Ovaj prosvjed i sve što se sada događa nekakva je akcija da se ono što zakon omogućuje mora pružiti u zdravstvenom sustavu', zaključuje ravnatelj NZJZ-a dr. Andrija Štampar.