Kolakušić najavio kandidaturu na predsjedničkim izborima

Mislav Kolakušić, bivši sudac Trgovačkog suda i nositelj Nezavisne liste koja je priredila najveće iznenađenje na izborima, osvojivši jedan mandat, sinoć je šutio. Ali dok je glasao najavio je koji će mu biti prvi potez ako bude izabran

Do Kolakiušića sinoć su pokušavali doći svi mediji, ali i brojni građani su se raspisali po društvenim mrežama kada će se Kolakušić obratiti javnosti. No, on je jučer poručio "Večeras sam s obitelji i ne dajem izjave".

No, kada je glasao najavio je već koji će mu biti prvi potez ako osvoji mandat, javlja N1.

U izjavi medijima Kolakušić je jučer tijekom dana kazao da očekuje da građani izađu u velikom broju te da očekuje izlaznost od 30 posto.