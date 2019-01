Kojim će putem krenuti London: Donosimo sedam mogućih scenarija

Glasovanje o sporazumu o Brexitu koje će biti održano večeras (utorak) napeto se iščekuje u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) i ostatku Europe. Ishod će pokrenuti seriju novih procesa vezanih uz Brexit, a kako će se događaji razvijati, nitko ne može predvidjeti, ali postoji nekoliko mogućih scenarija

Neke spekulacije se kreću oko ideje da vrlo težak poraz u parlamentu obvezuje May da se pokori i počne djelovati u smjeru u kojem je usmjere njene stranačke kolege. Formalno je ne mogu smijeniti još gotovo godinu dana jer je preživjela glasovanje o povjerenju unutar Konzervativne stranke sredinom prosinca prošle godine pa joj sada gotovo svakodnevno na vrata na adresi Downing Street 10, u sjedište premijera Ujedinjenog Kraljevstva, stižu ministarske delegacije, ljudi u sivim odijelima, koje je uvjeravaju da je njeno vrijeme isteklo. No prije nego što ona ode mogla bi spakirati njih, navodi Guardian. Vjerojatnost: 1/5

Neki konzervativni zastupnici vjeruju da će May, ako pretrpi težak poraz, odustati od namjere da zatraži produljenje članka 50 te će krenuti u široke međustranačke pregovore i pokušati postići široki konsenzus o Brexitu koji se temeljio na norveškom modelu. No imajući u vidu to kako je često i kako odlučno odbacivala ovakvu mogućnost, takav se rasplet ne čini vjerojatnim. Vjerojatnijim se čini, iako također marginalno, to da takozvani zastupnici iz stražnjih klupa, u kojima sjede većinom pobornici 'čvrstog' Brexita - dakle potpunog raskidanja svih veza s Bruxellesom i razlaza na temelju pravila WTO-a - koristeći se parlamentarnom procedurom preuzmu kontrolu nad procesom. Vjerojatnost: 2/5

Riječ je o nužnom dodatku gore navedenoj taktici i manevru potrebnom da se realizira bilo koji drugi scenarij što ne uključuje prihvaćanje ugovora koji je dogovorila May. Navodno je EU neslužbeno obećao da bi dopustio takvu mogućnost koja zapravo znači odgodu izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, zakazanog za 29. ožujka ove godine. Najvjerojatnija varijanta bila bi 'tehničko' produženje do otprilike srpnja kako bi se ostavilo dovoljno vremena da se provede drugo glasovanje u parlamentu o izlasku iz Europske unije za novi, izmijenjeni sporazum i obavila druga 'papirologija' vezana uz Brexit. No ako bi bilo nešto novo u pitanju, poput izbora ili drugog referenduma o Brexitu, onda bi bilo potrebno više vremena. Vjerojatnost: 4/5

Opći izbori

Radi se o favoriziranom pristupu laburista u slučaju da May izgubi glasovanje o ugovoru o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije. Očekuje se i da se o povjerenju vladi glasuje vrlo brzo. Ako vlada ne dobije povjerenje parlamenta, ostaje rok od 14 dana da se formira nova. U slučaju da se to ne dogodi, Ujedinjenom Kraljevstvu slijede novi izbori. Međutim, dok je vrlo vjerojatno to da će mnogo torijevaca glasovati protiv May, u potpunosti je druga stvar kada je u pitanju glasovanje u kojem bi srušili vlastitu vladu. Druga opcija koja brine laburiste mogućnost je da sama May raspiše izbore igrajući na kartu da može ponuditi koherentniji pristup Brexitu nego Jeremy Corbyn. Vjerojatnost: 2/5

Drugi referendum

Tome se nadaju mnogi konzervativni i laburistički zastupnici koji su u prvom redu bili protiv izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije i sada kroz kampanju People's Vote pokušavaju natjerati May da raspiše novi referendum. May se tome žestoko opire. Mnogi smatraju da bi najlakši put do drugog referenduma bio da iza prijedloga svojom težinom formalno stanu laburisti. No Corbyn nije za tu ideju i preferira da se pregovara o novom ugovoru o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije. Vjerojatnost: 2/5