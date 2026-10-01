prometna nesreća

Kod Zadra poginula jedna osoba: Policija zatvorila cijelu cestu

M.Da.

01.10.2026 u 22:07

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
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Prometna nesreća dogodila se oko 19.30 sati. Očevid je i dalje u tijeku

Večeras u 19.29 sati PU zadarska je zaprimila dojavu kako se na cesti D-424, kod izlaza Sv. Martin dogodila prometna nesreća.

Na mjesto događaja su upućene sve žurne službe. Poginula je jedna osoba. Zadarski list neslužbeno doznaje da se radi o mlađoj ženi.

U tijeku je očevid, a zbog osiguranja mjesta događaja i provođenja očevida, na navedenoj dionici brze ceste promet je u smjeru sjevera potpuno obustavljen, izvijestila je policija.

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