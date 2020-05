Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u četvrtak da će se Hrvatski sabor raspustiti u ponedjeljak, 18. svibnja te je obavijestio predsjednika Republike Zorana Milanovića koji ima mogućnost raspisivanja izbora za 21. ili 28. lipnja te 5. ili 12. srpnja

"Preostaje nam praktički još šest tjedana predsjedanja EU-om, to je u okvirima da i taj posao do kraja obavimo maksimalno odgovorno i da nakon toga idemo po novo povjerenje građana i birača", naglasio je.

HDS-ov Branko Hrg uoči sastanka koalicijskih partnera na Markovom trgu okupljenim je novinarima rekao:

"Očekujem konstruktivan razgovor. Ako su se svi partneri u koaliciji uspjeli usuglasiti oko prijepornih točaka, možemo očekivati prijedlog premijera za datum raspuštanje Sabora i eventualno izbora. To premijer mora preuzeti na sebe, bilo bi iluzorno očekivati od nas manjih partnera. Po riječima kolega ispada da, ako bi se usuglasili, raspuštanje Sabora bi moglo biti u ponedjeljak."

Napomenuo je da parlamentarna većina i vodeća stranka uvijek imaju mogućnost odrediti datum izbora: "To je legitimno pravo i ne treba ga nikako drugačije gledati. Epidemiolozi najavljuju da bi se najesen mogao vratiti koronavirus. Nama je svejedno, nemamo spora oko tga, nisam nikoga čuo da bi se protivio nekom datumu', javlja N1.

Prokomentirao je kratko i prijedlog Zakona o obnovi Zagreba i rekao:

"Sve treba staviti u jedan prijedlog. Bitno je da se ne dogodi neki kriminal, neka veća Gunja, mora se sve dobro sagledati i donijeti dobar zakon koji će pomoći građanima."

Milorad Batinić, predsjednik Kluba zastupnika HNS-a, rekao je da će nakon sastanka dati izjavu. To što s njima nitko ne želi u koaliciju, nije tema, dodao je.

Boris Milošević, saborski zastupnik SDSS-a, rekao je kako njima izbori uvijek odgovaraju.

"HDZ-ovo je pravo da predloži izbore, a oni će biti kada se procijeni da je najbolji trenutak", kazao je.

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdolajk želi izbore što prije. "Gospodarstvo ne može čekati, građanima treba dati pravo da odaberu tko će ih voditi u naredne četiri godine i ja sam uvjeren da će bez obzira na današnje nje prijepore prevladati važno pitanje gospodarstva, a ne nekoliko saborskih plaća", rekao je i dodao:

Napomenuo je da su spremni smo za izbore i da HNS izlazi samostalno.

Komentirajući obnovu Grada Zagreba Vrdoljak je rekao:

"Zakon o obnovi Zagreba izradio je HNS i ministar Štromar, drugi nisu davali prijedloge. Nama je bio prioritet da građani što manje čekaju. Donijeli smo mjere za one koji su najviše pogođeni - saniranje dimnjaka, najam stanova..."

Kazao je kako će se na ovim izborima birati prvenstveno hoće li idući premijer biti Andrej Plenković ili Davor Bernardić.

"No bit će i drugi izbor, a to je tko će biti opcija koja će na Plenkoviću ili Bernardiću držati oko. U ovom je mandatu to bio HNS, a u idućem to mogu biti ili ekstremisti i populisti iz Škorine ekipe, ili opet građansko liberalni centar i HNS", rekao je Vrdoljak.