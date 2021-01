Klasić: 1991. godine osnivači HOS-a i HSP-a uzimaju 'Za dom spremni' baš zato što je bio ustaški, ni zbog čega drugog

Povjesničar Hrvoje Klasić u Novom danu je komentirao situaciju s postrojbama HOS-a i spornim "Za dom spremni" u okviru amblema.

Komentirajući njemački model pristupa problemu spornih pozdrava iz Drugog svjetskog rata, Hrvoje Klasić je rekao da je žalosno da se moramo ugledati na druge.

'Njemački model podrazumijeva dosljedno provođenje zakona koji sankcionira sve koji uzvikuju 'sieg heil', koji crtaju kukaste križeve, koji negiraju holokaust ili bilo kako podržavaju nacističku ideologiju, i to kaznama zatvora. Ne volim to uspoređivanje niti mi je drago da se 2021. moramo ugledati na nekog. Onda to govori o tome da mi ne vidimo probleme pa idemo gledati kako to drugi rješavaju', kazao je Klasić za N1.