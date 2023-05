Klaićeva ulica u Zagrebu večeras zatvorena za promet

Klaićeva ulica bit će zatvorena do sutra, 10. svibnja, do 6 sati ujutro. Tijekom tog perioda na snazi je privremena regulacija prometa, obilazan pravac vodi preko Savske, Jukićeve, Kačićeve, pa do Klaićeve.

Grad upozorava na moguće poteškoće u prometu te moli građane za razumijevanje.

Prošlog utorka urušio se dio krova Muzeja za umjetnost i obrt koji je pao na građevinsku skelu te oštetio parkirane automobile. Nasreću, nitko nije bio ozlijeđen.