Kiša u gradovima sve je češća i žešća: Znanstvenici objasnili zašto i što možemo očekivati

Uz pomoć Al-ja, Washington Post pokušao je objasniti to na temelju objavljenih izvješća. Većina gradova ima znatno više kiše nego obližnja ruralna područja, prema studiji objavljenoj u ponedjeljak u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, što je učinak koji je postao izraženiji u posljednja dva desetljeća, otkako se klima počela vidljivije mijenjati.

'Ovako je posvuda', rekao je Dev Niyogi, profesor na Sveučilištu Teksas u Austinu i koautor rada. 'Magnituda utjecaja će varirati. Ali baš kao što tretiramo urbani toplinski otok, trebali bismo početi tretirati urbani učinak padalina kao značajku povezanu s urbanizacijom', objasnio je Niyogi.

Rezultati imaju duboke implikacije na gusto naseljene i rastuće gradove, od kojih se mnogi već bore s poplavama, te preuzimaju troškove nadogradnje infrastrukture za topliji svijet.