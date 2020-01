Kina je uspostavila dosad neviđenu karantenu: Kakve su sve mjere obuzdavanja virusa tome prethodile

Zbog strelovitog širenja koronavirusa kineske vlasti proglasile su karantenu za gotovo 60 milijuna ljudi na području 20-ak gradova oko izvorišta bolesti, Wuhana. Gabriel Leung, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta Li Ka Shing u Hong Kongu, obznanio je da bi trenutno oko 44 tisuće ljudi moglo biti u fazi inkubacije bolesti te pozvao nacionalne vlasti širom svijeta da hitno poduzmu 'drakonske' mjere za ograničavanje kretanja stanovništva. A što to karantena, kao najstarija organizirana javnozdravstvena mjera u svijetu, uopće podrazumijeva?

Zbog munjevitog širenja koronavirusa mnoge su države već uvele pojačane mjere zaštite, od skeniranja putnika termokamerama do zabrana okupljanja na određenim javnim mjestima. Karantena je, međutim, ograničena na Kinu. Ondje će, po dogovoru s nadležnim vlastima Crne Gore, najmanje do travnja ostati i oko 800 radnika tvrtke China Road and Bridge Corporationa (CRBC), inače angažiranih na gradnji crnogorske autoceste.

'Moramo se pripremiti na to da bi se epidemija koronavirusa mogla pretvoriti u svjetsku', upozorio je profesor Leung, argumentirajući da su zaražene osobe, kako se čini, zarazne već u fazi inkubacije, baš kao što je to slučaj s bliskoistočnim respiratornim sindromom MERS.