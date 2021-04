Kerum: Svi smo mislili da je Puljak tarantela, a on napokon postao čovjek. Skidam kapu gospođi

Kandidat Hrvatske građanske stranke (HGS) za splitskog gradonačelnika Željko Kerum usprotivio se gradnji podzemne garaže na Žnjanu te ocijenio kako bi u tom slučaju Žnjan plato mogao postati splitski Obrovac.

Na Žnjanskom platou u ponovljenom natječaju treba napraviti aquapark gdje bi se moglo zaposliti tisuću do dvije tisuće ljudi a iz prihoda bi se mogle financirati ceste, vrtiće, škole i ostalo.

Podsjetio je da je na mjestu današnjeg platoa nekada bilo more a prema namjeri dosadašnjih vlasti trebala bi se graditi podzemna garaža sa 530 mjesta.

Za protukandidatkinju Branku Ramljak Kerum je rekao da je nebitna, dok je za Ivicu Puljka kazao da je "pjevač".

"Svi smo mislili da je Puljak tarantela, a na kraju kaže gospođa - i on je od krvi i mesa. Strašan markentiški potez, skidam mu kapu, odnosno njoj. To je odradila vrhunski, a on je napokon postao čovjek", komentirao je Kerum.