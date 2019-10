Katalonski čelnici osuđeni na visoke zatvorske kazne: 'Ovo je za nas torpedo'

Španjolski Vrhovni sud osudio je devetoricu katalonskih separatista na zatvorske kazne od devet do 13 godina zbog njihove uloge u zabranjenom referendumu 2017. i proglašenju neovisnosti autonomne regije Katalonije. Još trojica proglašena su krivima za građanski neposluh, ali neće u zatvor, javlja BBC. Svih 12 političara i aktivista opovrgnuli su optužbe protiv njih

'Pomalo umara to stalno objašnjavati, no potrebno je jer velika propaganda zagovornika neovisnosti čitavo vrijeme inzistira na terminu 'politički zatvorenici'. Nema niti jedne ozbiljne međunarodne organizacije koja prihvaća taj izraz', dodao je.

Katalonija, autonomna pokrajina na sjeveroistoku Španjolske, od 1978. godine ima svoju vladu, parlament, policiju, škole, bolnice, a katalonski jezik je služben u tamošnjim institucijama. Središnja vlada u Madridu upravlja vanjskom, obrambenom i fiskalnom politikom. Stanovnici Katalonije su podijeljeni oko pune nezavisnosti.

'U katalonskom parlamentu je jako puno zastupnika i senatora zagovornika nezavisnosti. Oni svaki dan brane ideju nezavisnosti Katalonije. U Kataloniji su i deseci komentatora, kao i na katalonskoj javnoj televiziji, koja je u službi postizanja nezavisnosti, koji konstantno zagovaraju tu ideju. Predsjednik katalonske vlade Quim Torra također svakodnevno javno zastupa nezavisnost. I nikome se nije dogodilo ništa, niti se događa', objašnjava Borrell.

U srpnju je Radna skupina za arbitražna uhićenja pri Ujedinjenim narodima (OHCHR) zatražila 'trenutačno puštanje na slobodu' trojice pritvorenih katalonskih dužnosnika ustvrdivši da se neopravdano nalaze u pritvoru, odnosno da im je neopravdano uskraćeno pravo plaćanja jamčevine. Španjolska vlada je zatražila reviziju te radne grupe optuživši je za pristranost.

'To je izvješće razine jedne radne grupe, ljudi razmišljaju o tome kao izvješću UN-a. Zagovornici nezavisnosti viču 'UN je osudio Španjolsku'. Što je UN? Je li to jedna radna grupa? Četvorica ili petorica eksperata koji pokazuju kako ne poznaju dobro aktualnost u Španjolskoj', kaže Borrell. 'To nema veliku važnost zbog organske razine radne grupe. Te izjave nemaju nikakvu izvršnu moć, nisu obvezujuće, samo izražavaju jedno mišljenje', naglašava.