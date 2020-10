Kardinal Puljić pozvao političare u BiH na iskreni dijalog i dogovor

Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić pozvao je u petak političare u Bosni i Hercegovini da dijalogom i dogovorom nađu rješenje za brojne probleme u toj zemlji, uključujuči izmjene izbornog zakona

U intervjuu za sarajevski "Dnevni avaz" kardinal Puljić je ocijenio kako je najveći problem to što u BiH nema iskrenog dijaloga među onima koji su u prilici donositi odluke. Istodobno je upozorio kako je pogrešan pristup u kojemu se dvojica pokušavaju dogovoriti na račun trećega, jer je to izravno rušenje tronošca na kojemu se ta država temelji.

Podsjetio je i na činjenicu da u BiH nema mira bez istine i pravde a to, po njegovu sudu, znači da svaki čovjek mora biti jednak pred zakonom u svojim pravima i dostojanstvu.

"Ono što tražim za sebe i one koje nazivam 'svojima', to isto moram priznati i poštivati kod drugih. To je ono čega manjka u politici i javnome prostoru", kazao je Puljić dodajući kako je na međunarodnoj zajednici i političarima iz BiH da nađu rješenja koja će odgovarati svim građanima pa tako i za izborni zakon.

Zahtjevi za izmjenama tog zakona sada su jedan od najvećih problema u BiH. HDZ BiH inzistira da se u njega ugrade odredbe kojima će se jamčiti da će Hrvati birati hrvatskog člana Predsjedništva BiH i zastupnike u Domu naroda parlamenta Federacije BiH, dok Stranka demokratske akcije (SDA) traži da se istodobno provedu sve presude Europskog suda za ljudska prava kojima je utvrđena diskriminacija u izbornom zakonodavstvu, odnosno da se kroz te izmjene osigura balans etničkog i građanskog predstavljanja u tijelima vlasti.

Zbog uzajamnih uvjetovanja dvije vladajuće stranke pregovarački proces sada je blokiran, kao i uspostava nove vlade Federacije BiH.

Kardinal Puljić je kazao kako nije njegovo nuditi rješenja za taj problem, ali jest inzistirati da se postigne dogovor.

"Nije na meni rješavati taj izborni zakon, pogotovo poslije ovako stvorenoga nakaradnoga uređenja države nakon Daytona. Ali Hrvati moraju imati jednaka prava kao i druga dva naroda. Svi su znali da ovakav pristup izbora čovjeka (člana Predsjedništva BiH) da predstavlja narod koji ga nije izabrao izaziva nestabilnost i nezadovoljstvo", kazao je vrhbosanski nadbiskup.