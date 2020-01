Kapulica brani Plenkovća: Kako se to mjeri njegov ego?

Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a Mario Kapulica osvrnuo se na danas održane sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke na kojima je donesena odluka o datumu unutarstranačkih izbora

Na pitanje treba li se Andrej Plenković pribojavati koga će podržati Milijan Brkić, odgovara: Moja procjena je da Andrej Plenković niti ima razloga za bojazan. On u ove izbore ide, kao što je to napravio uostalom i prije četiri godine, uvjeren da radi dobro za Hrvatsku i dobro za HDZ i nema nikakvih kompleksa i nikakvih problema s bilo kojim protkandidatom.

Na konstataciju da neki zastupnici HDZ-a kažu Plenković ima prevelik ego, odgovara: Ja ne znam koji su to zastupnici i kako se mjeri njihov ego kada samo off the record daju te izjave. Ja nisam nikada čuo to i ne slažem se s tom tvrdnjom. Ne znam čemu one služe. Ne znam u funkciji koje politike su takve izjave. Smatram ih potpuno deplasirane.

Na pitanje ima li Plenković podršku većine članstva, odgovara: