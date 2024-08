Prometni kaos u Zagrebu: Automobil upao u raskopani dio pruge

Linija 2 prometuje od Žitnjaka - Gl. kolodvor - Jukićeva - Zapadni kolodvor, linije 12, 13 ,14 od Trga bana Josipa Jelačića prometuju redovito do raskrižja Savke i Jukićeve - Jukićevom - R. Austrije - Ilicom - Trg bana J. Jelačića dalje redovitom trasom, objavio je ZET.

Linija 17 od Borongaja prometuju Trg žrtava fašizma - Ul. kneza Mislava - Autobusni kolodvor - Vukovarska -dalje redovitom trasom do Prečkog. Linija 3 Vukovarskom do Savskog mosta, a linija 4 od Dubca - Draškovićeva - Branimirova - Vukovarska - dalje redovitom trasom do Savskog mosta. Radovi u Ilici uvjetuju značajnije izmjene u tramvajskom prometu. Detaljnije informacije prije putovanja provjerite OVDJE.