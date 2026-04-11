JAVLJA ZTC

Kanaderi spremni za protupožarnu sezonu, evo koliko ih imamo

I.K./Hina

11.04.2026 u 01:21

Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Zrakoplovno-tehnički centar (ZTC) predao je Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu (HRZ) još jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor AT-802, čime su završeni radovi na svih šest zrakoplova te su oni spremni za protupožarnu sezonu.

„Završetkom planiranih radova ZTC je i prije ugovorenih rokova isporučio HRZ-u cijelu protupožarnu flotu Air Tractora”, priopćili su iz ZTC-a u petak te istaknuli da je ove godine prvi put svih šest Air Tractora isporučeno prije sredine travnja.

Na avionima su obavljeni godišnji pregledi i modernizacija vodenog sustava.

„Završetkom radova na svih šest Air Tractora ZTC potvrđuje pouzdanost u održavanju protupožarne flote, koja je posebno došla do izražaja posljednje tri godine. Rezultat je to sustavnog rada, iskustva i predanosti naših zaposlenika“, poručio je predsjednik Uprave Ivica Vidović te dodao da cilj ZTC-a ostaje osigurati HRZ-u maksimalnu raspoloživost protupožarne flote.

U sklopu priprema za ovogodišnju protupožarnu sezonu, ZTC je do sada HRZ-u predao i četiri zrakoplova Canadair CL-415, dodaje se u priopćenju.

